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НовостиОбщество27 декабря 2022 16:01

В Калининграде мошенник обманул цветочный магазин на 200 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев

Калининграде обманул цветочный магазин на крупную сумму, регулярно заказывая через интернет доставку цветов и присылая продавцу фальшивые скриншоты об оплате заказа. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

20-летний мужчина нашёл в одном из мессенджеров чат-бот, с помощью которого можно сгенерировать любую справку о поступлении денег на счет. Злоумышленник использовал фейковые чеки об оплате при заказе букетов цветов с февраля по декабрь текущего года. Нанесенный ущерб превысил 214 000 рублей.

На него завели уголовное дело по статье «Мошенничество».