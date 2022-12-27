Пассажиропоток «Храброво» снизился почти на 5 процентов

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За 11 месяцев 2022 года пассажиропоток аэропорта «Храброво» составил 3 501 354 человек, снизившись на 4,6 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани

На внутренних воздушных линиях было перевезено 3 416 376 пассажиров, что на 4,8 процента меньше чем в прошлом году. На международных рейсах было обслужено 84 978 человек, оставшись в прошлогодних показателях.

Грузооборот аэропорта с января по ноябрь 2022 года также остался в прошлогодних показателях и составил 7594,449 тонн.

В ноябре пассажиропоток аэропорта «Храброво» составил 245 678 человек. На внутренних рейсах было перевезено 238 655 пассажиров, на международных – 7023 пассажиров.