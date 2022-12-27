В Калининграде отремонтировали ямы на 11 улицах

На выходных дорожные рабочие устранили аварийные разрушения на десятке улиц Калининграда. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации

Так, в ночь на 24 декабря ремонтники заполнили литым асфальтом выбоины на участках улиц Подп. Емельянова, Киевской, Ялтинской. С 24-го на 25 декабря - ликвидировали разрушения на проезжей части эстакадного моста, проспекте Мира, Зоологической, Ген-лейт. Озерова, Гаражной, Красной, Осенней, Волховской.

«Оперативный ремонт литым асфальтом проводится даже в небольшие морозы без ущерба качеству, позволяет выполнять работы в то время, когда остановлены асфальтовые заводы и нужно срочно убрать ямы на дорогах. После небольшого перерыва дорожники продолжат «латать» улично-дорожную сеть», - добавили в пресс-службе мэрии Калининграда.