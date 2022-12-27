Областная таможня опубликовала график работы постов с 31 декабря по 8 января

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Режим работы таможенных постов в Калининградской области, с 31 декабря и во все нерабочие дни по 8 января 2023 года включительно останется неизменным. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни

Так, таможенные посты Аэропорт Калининград, ЖДПП Нестеров, МАПП Багратионовск, МАПП Советск, МАПП Чернышевское, Балтийск, Морской порт Калининград имени Н.С. Хазова, Светлый, МАПП Мамоново-2 продолжат работать в круглосуточном режиме.

Таможенные посты Багратионовский, Московский, Черняховский, Советский, Западный, Калининградский (центр электронного декларирования), Калининградский акцизный работают ежедневно с 9.00 до 21.00.