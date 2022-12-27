В ближайшие пять лет в Калининградской области планируют создать 14 тысяч новых рабочих мест

Реализуемые и планируемые в Калининградской области 265 инвестпроектов создадут в ближайшие пять лет почти 14 тысяч новых рабочих мест, из них почти половину – в промышленности, в том числе обрабатывающих производствах. Об этом шла речь на прошедшем в Калининграде заседании совета по вопросам высшего образования и науки при губернаторе и совета ректоров вузов.

Уже сейчас в регионе наблюдается спрос на квалифицированных и неквалифицированных рабочих. Поэтому ряд крупных калининградских компаний реализуют совместные программы подготовки кадров с местными вузами.

Так, партнерство с БФУ им. И. Канта и КГТУ развивают ОКБ «Факел», агропромышленный холдинг «Залесье», госкорпорация «Росатом». Кроме этого, обучению нужных предприятиям специалистов помогают государственные инициативы в сфере среднего профессионального образования. Например, федеральный проект «Профессионалитет» интегрирует организации профобразования и предприятия в образовательно-производственные кластеры. Такой формат уже реализован в Калининградской области, в том числе, на ПСЗ «Янтарь». Власти региона также вкладывают средства в создание инфраструктуры для СПО.

При этом, запросам региональной экономики должны соответствовать не только образовательные программы вузов, но и квалификация их преподавателей. Решение этой проблемы потребует комплексного подхода, ею займется рабочая группа, которую решено создать в рамках совета по вопросам высшего образования и науки.