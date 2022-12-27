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НовостиОбщество27 декабря 2022 16:12

В поселках Правдинского района по требованию прокуратуры отремонтировали уличное освещение

А также привели в порядок дороги
Виктор Сергеев

В Правдинском районе после вмешательства прокуратуры отремонтировали дороги и восстановили уличное освещение. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки было установлено, что на улицах Дзержинского и Кутузова в Правдинске, а также на улице Центральной в поселке Крылово не работает уличное освещение. Кроме того, на нескольких улицах в Правдинске и поселке Каштаново дорожное покрытие проезжей части имело дефекты в виде ям и выбоин.

Прокурор района обратился в суд с исками о возложении на администрацию обязанности устранить выявленные нарушения. Суд исковые требования прокурора удовлетворил, после чего уличное освещение было приведено в надлежащее состояние, также был выполнен ремонт автомобильных дорог