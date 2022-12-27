В поселках Правдинского района по требованию прокуратуры отремонтировали уличное освещение

В Правдинском районе после вмешательства прокуратуры отремонтировали дороги и восстановили уличное освещение. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки было установлено, что на улицах Дзержинского и Кутузова в Правдинске, а также на улице Центральной в поселке Крылово не работает уличное освещение. Кроме того, на нескольких улицах в Правдинске и поселке Каштаново дорожное покрытие проезжей части имело дефекты в виде ям и выбоин.

Прокурор района обратился в суд с исками о возложении на администрацию обязанности устранить выявленные нарушения. Суд исковые требования прокурора удовлетворил, после чего уличное освещение было приведено в надлежащее состояние, также был выполнен ремонт автомобильных дорог