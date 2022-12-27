Калининградского адвоката отправили в колонию за крупное мошенничество

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В 2016 году один из калининградских адвокатов узнал, что у строительной компании есть проблемы с получением положительного заключения госэкспертизы по ряду своих проектов, в том числе по объектам в аэропорту Храброво, который реконструировали в преддверии Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Юрист через посредника предложил директору фирмы «решить вопрос»: за 44 млн рублей он добьется согласования проектной документации. Получив «щедрое» предложение, директор компании обратился в ФСБ. При передаче денег посредника, а затем и адвоката задержали.

Суд приговорил нечистоплотного адвоката к 5 годам 9 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Посредник отделался условным сроком.