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НовостиОбщество27 декабря 2022 16:15

Область выделила 40 млн на проект новой поликлиники на Аллее Смелых

Стоимость строительства поликлиники составит 1,9 млрд рублей.
Виктор Сергеев

Региональное правительство выделило средства на проектирование новой поликлиники в Московском районе Калининграда. Соответствующее постановление о реализации бюджетных инвестиций опубликовано на портале правовой информации во вторник, 27 декабря.

Область выделяет 40,7 млн рублей на разработку проектной и рабочей документации на строительство амбулаторно-поликлинического учреждения. Новая поликлиника появится на ул. Аллея Смелых- ул.Кошевого. Общая площадь медучреждения составит 15,4 тыс квадратных метров.

Стоимость строительства поликлиники составит 1,9 млрд рублей.