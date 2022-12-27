Около 300 домов в Гурьевском районе получили возможность подключить к газу

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Гурьевском районе ввели в эксплуатацию межпоселковый газопровод Заозерье – Поддубное – Черемхово общей протяженностью 2,8 км. Это позволит подключить к газоснабжению около 300 домовладений, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Для населения переход на природное топливо позволяет значительно экономить семейный бюджет и обеспечивает более высокий уровень комфорта. На территории региона в этих целях реализуется ряд программ. Одну из них мы совместно проводим с компанией «Роснефтегаз». До 2025 года планируется строительство 19 объектов газоснабжения протяжённостью 386 километров в 11 районах региона», – отметил вице-премьер Александр Рольбинов.

По данным областных властей, в настоящее время завершаются работы по строительству межпоселкового газопровода Холмогорье – Совхозное – Ново-Бийское протяжённостью порядка 6,5 км в Правдинском округе. Ввод объекта в эксплуатацию создаст техническую возможность обеспечить газом еще около 100 домовладений.