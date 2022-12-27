Минздрав анонсировал поступление в 2023 году новых маммографов в пять калининградских больниц

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В 2023 году новые маммографы получат Городская больница № 4, Багратионовская и Гусевская центральные районные больницы, а также лечебные учреждения в Мамоново и Советске. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Суммарно на закупку новых цифровых маммографов из федерального и регионального бюджетов было выделено 90 миллионов рублей.

Торги на приобретение оборудования уже объявлены. Срок окончании подачи заявок – 28 декабря.

По данным минздрава, до конца этого года ожидается поступления в лечебные учреждения муниципалитетов шести таких же аппаратов. В общей сложности на закупку новых маммографов из федерального и регионального бюджетов было направлено 87 миллионов рублей. Цифровые маммографы в этом году получат больницы в Краснознаменске, Гвардейске, Светлом, Нестерове и Правдинске, а также Межрайонная больница № 1.