Власти планируют ежегодно выпускать в калининградские заливы по 3 млн штук молоди

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В Калининградской области продолжится реализация проектов по зарыблению водоемов и заливов с целью воспроизводства и восстановления естественного запаса популяции рыбы. Об этом говорится в послании губернатора Антона Алиханова об основных направлениях деятельности правительства на ближайшие 5 лет.

С 2023 года региональные власти планируют ежегодно выпускать в заливы Калининградской области свыше 3 миллионов штук молоди. В этом году впервые за многие десятилетия были выпущены 430 тысяч штук подрощенной молоди угря в Калининградский залив и более миллиона штук молоди сига – в Куршский залив

По словам Алиханова, доля продукции аквакультуры в общем объеме производства рыбной продукции в текущем году удвоилась. Ассортимент выращиваемой рыбы включает в себя карпа, осетра, стерлядь, радужную форель. Так, если в следующем году рыбоводными предприятиями региона планируется вырастить более 170 тонн рыбы, то в перспективе до 2027 года власти ставят себе задачу выращивать более 600 тонн рыбы в год.