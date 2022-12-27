В Калининградской области среди безработных преобладают женщины старше 40 лет

В Калининградской области наблюдается дисбаланс на рынке труда: квалификация тех, кто зарегистрирован в центре занятости, очень часто не соответствует требованиям работодателей. Об этом шла речь на заседании совета по вопросам высшего образования и науки при губернаторе и совета ректоров вузов

Так, среди нынешних официальных безработных преобладают женщины старше 40 лет, имеющие профессию менеджера, бухгалтера, администратора, продавца, в то время как на практике преобладает спрос на квалифицированных и неквалифицированных рабочих. На новые бизнес-проекты инвесторам требуются инженеры, технологи, IT-специалисты, рабочие профессии высоких разрядов.

При этом, по данным регионального минэкпрома, в ближайшие несколько лет количество занятых в калининградской экономике будет возрастать. Ожидается, что этот показатель увеличится с 489,7 тысячи человек по итогам 2021 года до 505,4 тысячи в 2025 году.