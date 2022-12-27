В Зеленоградске суд закрыл на 29 дней пансионат для пожилых

В Зеленоградске приостановлена деятельность пансионата для пожилых людей. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

В здании на улице Ленина, по данным суда, были выявлены нарушения требований пожарной безопасности. В помещении не соответствовали требованиям эвакуационные пути и эвакуационные выходы, также были выявлены другие нарушения.

Ранее ООО «Катрин» уже было привлечено к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, однако должных выводов не сделало.

В результате компании было назначено наказание в виде приостановления деятельности по оказанию услуг с проживанием сроком на 29 суток.