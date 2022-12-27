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НовостиОбщество27 декабря 2022 18:11

Губернаторскую елку в Калининграде посетили 650 детей

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В областном драматическом театре на губернаторской елке состоялась премьера новогодней сказки «Рецепт праздника». Ежегодное мероприятие посетили 650 детей из всех муниципалитетов области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В числе приглашенных на губернаторскую елку – ребята из малообеспеченных, многодетных семьях, дети участников специальной военной операции, воспитанники детских домов и школ-интернатов, социальных приютов для несовершеннолетних.

Новогодним подарком детям стал спектакль, в котором задействованы почти все актеры драматического театра, – интерактивная сказка Романа Бокланова «Рецепт праздника».

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