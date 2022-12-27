Калининградские школьники и студенты за год сэкономили более 40 млн рублей на поездках областными автобусами

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В региональном правительстве подвели итоги работы транспортной карты «Волна Балтики Регион» за 2022 год.

На сегодняшний день у школьников и студентов очной формы обучения на руках более 15,5 тыс. транспортных карт: более 7 тыс. – у школьников и более 8,5 тыс. – у студентов. Транспортная карта «Волна Балтики Регион» дает им возможность получить 50-процентную скидку на проезд в областных автобусах.

В этом году студенты и школьники совершили более миллиона поездок. Общая экономия средств за год составила 44,6 млн рублей. Полученная учащимися льгота компенсируется перевозчикам из регионального бюджета.

«Губернатор принял решение, что с 1 января 2023 года пятидесятипроцентная льгота для школьников и студентов очной формы обучения при проезде в областных автобусах будет предоставляться круглогодично, без перерыва на время каникул», – сказала министр развития инфраструктуры Калининградской области Евгения Кукушкина.