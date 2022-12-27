Роспотребнадзор озвучил причину массового заболевания студентов в колледже Черняховска

Роспотребнадзор завершил эпидемиологическое расследование по факту заболевания кишечной инфекцией пятерых студентов педагогического колледжа Черняховска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Причиной заболевания послужила водопроводная вода, употребляемая в сыром виде в течение длительного времени от момента приобретения в аквамате, хранившаяся в открытой емкости при комнатной температуре в общежитии. Данный факт подтвержден лабораторной идентичностью микроорганизмов (энтеропатогенные бактерии) из материала от заболевших и пробах, отобранных из емкости», - сообщили в пресс-службе управления.

При этом вода из аквамата требованиям санитарного законодательства соответствовала, добавили в Роспотребнадзоре.