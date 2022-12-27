Алиханов: Несмотря на санкции, в регионе не остановился ни один крупный инвестпроект

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининградской области, несмотря на санкции, не остановился ни один крупный инвестпроект. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов на встрече с членами совета и активом калининградской торгово-промышленной палаты.

«У нас большой запас по прочности, и сомневаться в том, что у нас есть перспективы, точно не нужно. Конечно, надо серьёзнее относиться к рискам, просчитывать и купировать их. И одна из наших главных задач – поддерживать те проекты, которые системно для всех вас будут эти риски снижать, например, покупку новых судов через кредитные ресурсы и другие», – сказал глава региона.

По словам Алиханова, также важна самоорганизации бизнеса, особенно в условиях санкционного давления. По мнению губернатора, объединяя усилия, предприятия могли бы организовать более эффективную доставку морем подсанкционных видов грузов.