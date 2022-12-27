Летчики Балтфлота отработали перехват вражеских самолетов над Калининградской областью

. Фото: пресс-служба Балтфлота

Экипажи Су-27 соединения морской авиации Балтийского флота отработали перехват целей, технику пилотирования и элементы воздушного боя на Калининградской областью. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

В учениях было задействовано 10 самолетов. Летчики-истребители, уложившись в нормативное время, выполнили взлет. Затем они произвели поиск условного нарушителя воздушной границы, отработали действия по принудительной посадке самолета-нарушителя. После этого провели выходы в атаку и совершили маневры уклонения от ракет класса «воздух-воздух».

Полет осуществлялся над нейтральными водами Балтийского моря в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, добавили в пресс-службе ЗВО.