В Калининграде объявили в розыск пропавшего 15-летнего подростка

.. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Отдел полиции Московского района Калининграда объявил в розыск 15-летнего Дмитрия Понамарева. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 25 декабря подросток ушел из дома по ул. Тихорецкой и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Ранее он неоднократно уходил из дома.

Приметы: на вид 15-16 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые.

Одет: чёрная толстовка с капюшоном (худи), чёрные джинсы с карманами, красно-черно-белые кроссовки.

Если вам что-либо известно о его местонахождении, просьба сообщить об этом по телефону ОМВД России по Московскому району г 552-487, 552-402, 552-403 или 02.