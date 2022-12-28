Железнодорожные ворота XIX века передали волонтерской организации «Хранители руин»

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Служба охраны памятников Калининградской области подписала соглашение с волонтерской организацией «Хранители руин» о передаче в безвозмездное пользование Железнодорожных ворот. Волонтеры будут использовать объект культурного наследия регионального значения как штаб и культурно-выставочную площадку.

Об этом «Комсомолке» сообщили «Хранители руин».

- Ворота станут местом встреч нашего волонтерского сообщества и оргкоманды, складом инвентаря, а также немного позже – площадкой для проведения публичных лекций, мероприятий, выставок и экскурсий, поддерживающих сохранение культурного наследия, - рассказала координатор проекта «Хранители руин» Светлана Назарова.

Ребята планируют создать в историческом объекте новую точку притяжения для калининградцев и гостей города.

Служба охраны памятников подписала соглашение с организацией «Хранители руин». Фото: организация «Хранители руин».

Кроме того, Служба охраны памятников выделила волонтерам субсидию 550 тыс. рублей на организацию субботников в 2023 году и дополнительные 2 млн рублей на закупку оборудования и материалов для создания в воротах культурного центра.

Как сообщили «Хранители руин», на выделенные деньги они проведут субботники по масштабному благоустройству как минимум пяти исторических объектов, а также постепенно начнут развивать новый проект, связанный непосредственно с Железнодорожными воротами.

Железнодорожные ворота построены в 1866-1869 годах по проекту архитектора Людвига фон Астера. После демонтажа оборонительных укреплений в центре Кёнигсберга по бывшему валу была проложена улица Дойч-орден-ринг, ныне - Гвардейский проспект. Через ворота проходила железная дорога на Пиллау.

В послевоенные годы железнодорожная ветка, проходящая через ворота, не использовалась, рельсы демонтированы в конце 1990-х.