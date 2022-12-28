135 калининградских школьников и студентов получили именную стипендию губернатора

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В 2022 году на конкурс на получение именной стипендии губернатора за особые достижения в сфере образования и науки было подано 288 заявок от школьников и студентов региона. Получателями именной стипендии стали 135 человек, в том числе 97 школьников. Самые младшие – ученики третьих классов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Наша область устойчиво входит в число лучших систем образования в стране и в этом, безусловно, есть ваша заслуга и огромный труд наших педагогов. Мы делаем все для создания самой современной образовательной системы. Именно конкурентные преимущества системы образования, привлечение в нее одаренных детей и талантливой молодежи в огромной мере определяют, какой будет наша область и наша страна», – отметил губернатор Антон Алиханов.

Размер ежемесячной именной стипендии – до 8 тысяч рублей (для выпускников общеобразовательных организаций, получивших высший балл (сто баллов) по двум и более предметам ЕГЭ и поступивших в вузы).

Глава региона отметил, что в 2023 году продолжится реализация мер поддержки, на которую могут рассчитывать участники всероссийской олимпиады школьников. Участники заключительного этапа получат разовую стимулирующую выплату – 50 тыс. рублей, призеры – 150 тыс. рублей, победители – 250 тыс. рублей.