В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 28 декабря нет света и воды

.
Фото: Архив "КП"
В Калининграде в среду, 28 декабря, в течение дня отключено электричество в домах на 30 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До 18 часов света не будет по адресам:
пр-кт Мира 102-126
ул. к. Маркса 67-75,83,120
ул. Каменная 1-9,4-12
ул. С. Разина 31а-33,39а
ул. Каштановая аллея 59-71,62
пр-кт Мира 17а,23-27
ул. Серж. Колоскова 1а,4
ул. Свободная 4-32
пер. Свободный 4-6а
ул. Гостиная 2-8
ул. Аллея смелых 25-31а,8-54
ул. Мукомольная 12а, б
пер. Парковый 3-5,4-8
ул. Л. Иванихиной 9 (СОШ №56),10-16а
у. Ген. Толстикова 73а
ул. Интернациональная 7а
ул. О. Кошевого1-5,15
ул. Машиностроительная 176-188
ул. Судостроительная 163а,116-120
ул. Батальная 75,95-117,120-140.
С 11.00 до 16.00 по адресам:
ул. Суворова 140,148б-в
ул. Малиновая 1,3
ул. Ладушкина 1,3
ул. Б. Окружная 4-я 1-21,74-86,94
ул. А. Невского 205,205в
ул. Таганрогская 3-31,2-10
пер. Таганрогский 3-7,10-24
ул. Арсенальная 50-82
ул. Туруханская 3-7а,2-18
пер. Туруханский 1-й 3-9,2-12
пер. Туруханский 2-й 3,5,2-6
ул. Ключевая 2,6
ул. Родниковая 5.
Отключение холодного водоснабжение запланировано с 10.00 до 15.00 по адресам: пер. Ганзейский 72, ул. Школьная 2 (СОШ №46), ул. Беговая 35-51,58-68, с 10.30 до 18.00: ул. О. Кошевого 3.