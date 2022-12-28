В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 28 декабря нет света и воды

. Фото: Архив "КП"

В Калининграде в среду, 28 декабря, в течение дня отключено электричество в домах на 30 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет по адресам:

пр-кт Мира 102-126

ул. к. Маркса 67-75,83,120

ул. Каменная 1-9,4-12

ул. С. Разина 31а-33,39а

ул. Каштановая аллея 59-71,62

пр-кт Мира 17а,23-27

ул. Серж. Колоскова 1а,4

ул. Свободная 4-32

пер. Свободный 4-6а

ул. Гостиная 2-8

ул. Аллея смелых 25-31а,8-54

ул. Мукомольная 12а, б

пер. Парковый 3-5,4-8

ул. Л. Иванихиной 9 (СОШ №56),10-16а

у. Ген. Толстикова 73а

ул. Интернациональная 7а

ул. О. Кошевого1-5,15

ул. Машиностроительная 176-188

ул. Судостроительная 163а,116-120

ул. Батальная 75,95-117,120-140.

С 11.00 до 16.00 по адресам:

ул. Суворова 140,148б-в

ул. Малиновая 1,3

ул. Ладушкина 1,3

ул. Б. Окружная 4-я 1-21,74-86,94

ул. А. Невского 205,205в

ул. Таганрогская 3-31,2-10

пер. Таганрогский 3-7,10-24

ул. Арсенальная 50-82

ул. Туруханская 3-7а,2-18

пер. Туруханский 1-й 3-9,2-12

пер. Туруханский 2-й 3,5,2-6

ул. Ключевая 2,6

ул. Родниковая 5.

Отключение холодного водоснабжение запланировано с 10.00 до 15.00 по адресам: пер. Ганзейский 72, ул. Школьная 2 (СОШ №46), ул. Беговая 35-51,58-68, с 10.30 до 18.00: ул. О. Кошевого 3.