В Калининграде микрокредитную организацию оштрафовали на 150 тысяч за оскорбление должницы

. Фото: Служба судебных приставов

В Калининграде микрокредитную организацию оштрафовали за преследование должницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Горожанка оформила заем на 15 тысяч рублей. В назначенный срок она не смогла вернуть деньги, с учетом процентов ее долг составил 25 тысяч рублей.

Женщина решила начать процедуру банкротства, о чем уведомила кредитора. Практически сразу ей начали звонить неизвестные лица и требовать возврата долга. Одновременно в мессенджер приходили сообщения с угрозами и оскорблениями в адрес самой должницы, ее коллег и родственников. Одну из угроз автор реализовал: в социальной сети друзья калининградки получили ее фотографию с оскорбительным текстом и с указанием номеров телефонов всех членов семьи женщины.

После очередного агрессивного сообщения, оканчивающегося фразой «веселье продолжается», калининградка написала заявление в полицию и уведомила о происходящем службу судебных приставов.

Женщина предоставила приставам скриншоты всех сообщений и сохранила телефонные номера, с которых они приходили. Поскольку все факты, указанные в обращении, подтвердились, микрокредитная организация была привлечена к административной ответственности и заплатила штраф 150 тысяч рублей.