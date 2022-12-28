Коронавирус за сутки выявили в 11 городах Калининградской области

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За сутки в Калининградской области было выявлено 37 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 11 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 19 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Озерский городской округ – 1,

Балтийский городской округ – 3,

Правдинский городской округ – 1,

Гусевский городской округ – 3,

Светловский городской округ – 3,

Зеленоградский городской округ – 2,

Светлогорский городской округ – 1,

Советский городской округ - 2,

Черняховский городской округ – 1,

Неманский городской округ – 1.