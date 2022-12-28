Калининградский каратист завоевал бронзу Кубка России по киокусинкай

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Екатеринбурге прошел национальный турнир в абсолютной весовой категории по кумите (поединкам) и тамесивари (разлому досок техничными ударами). В академии единоборств «РМК» соперничали 80 представителей 24 регионов России, в том числе 30 мастеров спорта, шесть мастеров спорта России международного класса и три заслуженных мастера спорта России.

Одним из трёх призёров турнира стал боец и тренер из Калининграда Андрей Лузин. Он провел четыре поединка, уступив только в полуфинале судейским решением из-за формального нарушения правил. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По ходу соревнований чемпион России, Японии, Европы и мира выиграл подсечкой с добиванием у Арсена Гасояна из Свердловской области, судейским решением в основное время – у Ильи Полякова из Екатеринбурга, а во встрече за третье место победил досрочно Алексея Федосеева после болезненных ударов сопернику в бедро.

Турнир проводился в полный контакт, то есть без использования защитной экипировки на руках и ногах оппонентов.