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НовостиОбщество28 декабря 2022 12:00

Калининградец украл из супермаркета продуктов на 3 тысячи рублей

Злоумышленник задержан и доставлен в полицию
Виктор Сергеев

В Калининграде сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который украл продукты из супермаркета. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Кнопка тревожной сигнализации сработала в магазине на площади Калинина. Сотрудник супермаркета рассказал прибывшим росгвардейцам, что заметил мужчину, который долго выбирал товары и складывал их в тележку. Затем он выкатил тележку с неоплаченными товарами в обход касс и направился на улицу.

30-летний злоумышленник был задержан на автомобильной парковке. Оплачивать товар на общую сумму более 3000 рублей калининградец отказался. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.