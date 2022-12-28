Калининградец получил 9 лет за убийство пасынка

В Гвардейске вынесли приговор местному жителю, который зарезал пасынка. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

Вечером 14 августа мужчина в кругу семьи отмечал день рождения во дворе своего дома в поселке Ольховка. В процессе распития спиртного между ним и сыном его сожительницы возник конфликт, в ходе которого именинник ударил своего родственника ножом в сердце. От полученного ранения 25-летний пасынок умер на месте преступления.

Суд приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.