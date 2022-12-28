Волейболистки «Локомотива» обыграли «Спарту» в последнем матче года

Волейболистки калининградского «Локомотива» в среду, 28 декабря, провели последний матч календарного года. Наши девушки обыграли «Спарту» из Нижнего Новгорода.

Первая партия выдалась напряженной: «Локо» даже отставал, но в концовке взял свое. Во второй партии тоже не все получилось гладко, но в концовке многое решили подачи Анастасии Жабровой. Последняя партия завершилась победой калининградок.

Итог игры 3:0, сезон 2022 года завершен.

После матча главный тренер «Локомотива» Константин Сиденко оценил состояние команды как хорошее.

«Локо» занимает вторую строчку в турнирной таблице российской Суперлиги.