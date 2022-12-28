Житель Калининграда дважды обворовал родного деда

Молодой человек, 26-летний житель Калининграда, орудовал в Гвардейске. Там в полицию с заявлением о краже обратился 78-летний пенсионер. Он рассказал, что обнаружил пропажу 6 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, полицейские выяснили – преступление совершил родной внук.

«Дождавшись, когда дедушка с бабушкой отправятся в баню, он похитил из кармана брюк деда 6 тысяч рублей, после чего скрылся», - рассказали в полиции.

Этим летом он уже похищал у деда 9 тысяч рублей, но тогда пенсионер не стал писать заявление.

Внучок задержан, возбуждено два уголовных дела о краже.