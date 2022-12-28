В Калининграде 94 обманутых дольщика получили ключи от квартир

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининграде ввели в эксплуатацию один из самых проблемных долгостроев региона – пострадавшие участники долевого строительства 20 лет ждали своих квартир.

Строительство многоэтажки на улице Богдана Хмельницкого началось в 2003 года, затем было приостановлено, в 2010 году компания «Балтик-Сити» была признана банкротом.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в среду, 28 декабря, ключи от квартир получили 94 человека.

«Для восстановления прав граждан – участников долевого строительства был привлечен инвестор. Достройка дома началась в 2020 году и осуществлялась практически в ручном режиме», - сообщили в правительстве.

Как отметил губернатор Антон Алиханов, из областного бюджета за последние 3 года было выделено порядка 450 миллионов рублей на решение проблем обманутых дольщиков.

Всего в 2022 году решены проблемы по семи объектам долевого строительства. Квартиры получили 463 человека.