В Холмогоровке калининградца задержали за рулем угнанного «Лексуса»

Инцидент случился в поселке Холмогоровка – там сотрудники отдельного батальона ДПС остановили «Lexus ES 250», которым управлял 35-летний житель Калининграда.

Пресс-служба регионального УМВД сообщает, что остановленный автомобиль проходил по ориентировке и находится в розыске, его угнали в одном из поселков Гурьевского района.

Как выяснилось, накануне подозреваемый приехал в гости к бывшей жене и ее новому супругу, остался там ночевать, а утром, похитив ключи от авто, решил покататься.

Возбуждено уголовное дело. Автомобиль поместили на специализированную стоянку.