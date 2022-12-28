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НовостиПроисшествия28 декабря 2022 17:14

В Холмогоровке калининградца задержали за рулем угнанного «Лексуса»

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Инцидент случился в поселке Холмогоровка – там сотрудники отдельного батальона ДПС остановили «Lexus ES 250», которым управлял 35-летний житель Калининграда.

Пресс-служба регионального УМВД сообщает, что остановленный автомобиль проходил по ориентировке и находится в розыске, его угнали в одном из поселков Гурьевского района.

Как выяснилось, накануне подозреваемый приехал в гости к бывшей жене и ее новому супругу, остался там ночевать, а утром, похитив ключи от авто, решил покататься.

Возбуждено уголовное дело. Автомобиль поместили на специализированную стоянку.