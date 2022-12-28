Начальник отделения судебных приставов из Светлогорска попался на взятке

Начальника отделения судебных приставов Светлогорского городского округа суд признал виновным в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Сообщается, что в апреле 2021 года было возбуждено исполнительное производство в отношении физического лица по взысканию арендной платы в размере 29,5 млн рублей, в рамках которого на его автомобиль был наложен запрет на совершение регистрационных действий.

Начальник отделения предложил должнику передать ему взятку в размере 1,5 млн рублей взамен на ненаправление исполнительного производства УФССП России по Калининградской области и снятие запрета.

В мае 2021 года после получения части взятки в размере 1 млн 50 тысяч рублей, фигурант был задержан сотрудниками ФСБ.

Мужчине назначено наказание в виде 9,5 лет в колонии строгого режима, штраф 7,5 млн рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти на 3 года.