В поселке Добровольск заработал новый детский сад

В Добровольске Краснознаменского муниципального округа открылся детский сад «Светлячок» – он переехал из старого неприспособленного здания в новое.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, новое здание появилось благодаря национальному проекту «Демография» за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Садик способен принять теперь 80 детей, в том числе малышей до 3 лет. Родители привозят детей со всей округи в Добровольские.

В областном правительстве напомнили также о двух новых детских садах в Калининграде на 575 мест, которые были открыты в этом году.