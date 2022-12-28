Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 декабря 2022 17:51

В поселке Добровольск заработал новый детский сад

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Добровольске Краснознаменского муниципального округа открылся детский сад «Светлячок» – он переехал из старого неприспособленного здания в новое.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, новое здание появилось благодаря национальному проекту «Демография» за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Садик способен принять теперь 80 детей, в том числе малышей до 3 лет. Родители привозят детей со всей округи в Добровольские.

В областном правительстве напомнили также о двух новых детских садах в Калининграде на 575 мест, которые были открыты в этом году.