Власти Калининграда определили места для запуска фейерверков

Администрация Калининграда определила места для запуска фейерверков и салютов. Отмечается, что за нарушение правил обращения с огнем наказывает Госпожнадзор.
Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в Калининграде есть 13 адресов (места на карте), где допускается запуск шумной пиротехники:
- Сквер на Московском пр-те (у Эстакадного моста);
- Площадка у стадиона «Калининград» (это единственное место в городе, где можно использовать продукцию IV-V классов, на остальных площадках – максимум III класс);
- Пруд «Поплавок»;
- Пруд на ул. Осенней;
- Ул. Алданская;
- Ул. Юношеская (рядом с автостоянкой);
- Остров Октябрьский (Аллея Чемпионов - Солнечный бульвар);
- Смотровая площадка Верхнем озере;
- Сквер на ул. Краснооктябрьской;
- Сквер на ул. Согласия;
- Смотровая площадка на Трибуца;
- Автостоянка на ул. Ялтинской, 66-б;
- Сквер Московский пр-т – ул. Флотская.
В мэрии напомнили, что пиротехнику нельзя использовать:
- Внутри зданий и помещений;
- На крышах, балконах и лоджиях;
- На территориях пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов, ЛЭП;
- На сцене, на стадионе и на иных спортсооружениях;
- Во время пикетов, митингов и демонстраций;
- На территориях памятников культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, национальных парков.