Власти Калининграда определили места для запуска фейерверков

Администрация Калининграда определила места для запуска фейерверков и салютов. Отмечается, что за нарушение правил обращения с огнем наказывает Госпожнадзор.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в Калининграде есть 13 адресов (места на карте), где допускается запуск шумной пиротехники:

- Сквер на Московском пр-те (у Эстакадного моста);

- Площадка у стадиона «Калининград» (это единственное место в городе, где можно использовать продукцию IV-V классов, на остальных площадках – максимум III класс);

- Пруд «Поплавок»;

- Пруд на ул. Осенней;

- Ул. Алданская;

- Ул. Юношеская (рядом с автостоянкой);

- Остров Октябрьский (Аллея Чемпионов - Солнечный бульвар);

- Смотровая площадка Верхнем озере;

- Сквер на ул. Краснооктябрьской;

- Сквер на ул. Согласия;

- Смотровая площадка на Трибуца;

- Автостоянка на ул. Ялтинской, 66-б;

- Сквер Московский пр-т – ул. Флотская.

В мэрии напомнили, что пиротехнику нельзя использовать:

- Внутри зданий и помещений;

- На крышах, балконах и лоджиях;

- На территориях пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов, ЛЭП;

- На сцене, на стадионе и на иных спортсооружениях;

- Во время пикетов, митингов и демонстраций;

- На территориях памятников культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, национальных парков.