На набережной у Музея Мирового океана открылась фотовыставка

. Фото: Музей Мирового океана.

Фотовыставка «Из России в Россию» открылась на Набережной исторического флота у Музея Мирового океана. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Снимки показывают скрытую от посторонних глаз работу экипажей судов и сотрудников портов, погрузку, разгрузку и морской путь, который связывает Калининград с «большой Россией».

Автор фотографий – Вадим Бубнов, второй помощник капитана теплохода «Холмогоры», который ходит на линии Санкт-Петербург - Калининград.

На открытии выставки побывал писатель Евгений Гришковец.

- Есть моряки, которые не видят красоты, а есть человек, который видит красоту в этой морской повседневности. Это удивительные работы. Это взгляд морского человека, который любит и свою работу, и свою жизнь, любит море и свою повседневность, - сказал писатель.