Где в Калининграде отключат электричество в четверг, 29 декабря

В Калининграде в четверг, 29 декабря, отключат электричество на нескольких улицах. Причина плановых отключений – ремонт или замена оборудования.

По данным пресс-службы «Россети Янтарь», с 8:30 до 18:00 электричества не будет на улицах:

- Парусная, 29-31;

- Ленинский проспект, 85-85б, 87-91, 93, 95-101, 103-109;

- Краснооктябрьская, 1-7, 11-15а;

- Зои Космодемьянской, 2-8, 14;

- Аллея Смелых, 59;

- Клавы Назаровой, 6, 16-19, 29, 31-33, 35-37, 39-45, 47-49.

С 11:00 до 16:00 без света останутся потребители на:

- Советском проспекте, 185, 191, 218, 220, 222, 226, 230, 234;

- ул. Гурьева, 14, 16-16а, 18, 20, 22а-б, 24-30, 33, 35, 37, 39-39а, 41, 43-43а, 45, 93-93а;

- ул. Белостокская, 2-6, 7, 7б-в, 8-8а, 9-12, 14, 16, 18а, 20, 23, 25;

- ул. Добролюбова, 17-17а, 19-22, 24, 24б, 26;

- ул. Ломоносова, 88, 88а-б, 90-92, 95-96а, 98-99, 101-106;

- ул. Лауреатная, 1-2а, 4, 6, 6а-в, 7, 7а-в, 11, 13, 15;

- ул. Воздушная, 41, 47, 54-56, 59-60а, 61, 62-62а, 63-64, 64б, 66а, 66в, 71, 74-76, 78а, 82-84, 86;

- ул. Ватутина, 18, 22, 39а-б, 43а-б, 45-45а, 46а, 49, 51, 53, 56-56а, 57-58а, 64а-б, 65, 66б-в, 67, 69, 79а;

- ул. Белинского, 3, 7, 9, 10а, 11, 13, 15, 16а, 17-19, 21-22, 24, 26-29а, 32-33а, 37-39, 41;

- ул. Саперная, 3-10а, 11-14, 16-17а, 19-21, 23-23а, 24-28а, 29, 31, 33.