Калининград вошел в топ туристических направлений года для отдыха большими компаниями

Самые популярные направления 2022 года, популярные у туристов для отдыха большими компаниями, определили аналитики сервиса Tvil.ru, опираясь на данные бронирований.

В список топ-городов для отдыха в компаниях коллег, единомышленников, друзей попал и Калининград.

Калининград расположился в списке на 7-м месте между Краснодаром и Нижним Новгородом.

На первом месте – Сочи (12% всех «компанейских» бронирований).

На втором месте – Санкт-Петербург (11%), на третьем – Ялта (5% бронирований).

Замыкает топ-10 карельская Сортавала.