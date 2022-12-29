В Калининграде пропали сразу четыре девочки

. Фото: поисково-спасательный отряд «Запад».

В Калининграде в розыск объявили четырех девочек, им по 15, 12 и 7 лет. Ориентировку распространяют в социальных сетях волонтеры поисково-спасательного отряда «Запад».

Сообщается, что дети ушли из дома в Прегольском в среду, 28 декабря, и их местонахождение неизвестно.

Елизавета Стрельцова (15 лет) была одета в зеленую короткую куртку, черные джинсы, черные ботинки. Рост 170 см.

Ксения Гаспарян (15 лет) одета в черную короткую куртку, черные брюки и кроссовки. Рост 165 см.

Карина Гаспарян (12 лет) одета в длинную черную куртку, черную шапку, широкие черные брюки и полусапожки. Рост 152 см.

Вардуи Стрельцова (7 лет) одета в разноцветную куртку, черные штаны, черные полусапожки и серую шапку. Рост 140 см.

Если вам что-либо известно о местонахождении детей, звоните по телефонам горячей линии: 8(4012) 508-038, 8(4012) 520-444 или 02.