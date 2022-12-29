В Калининграде завели дело на водителя КамАЗа, который сбил пешехода

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде водитель, едва не задавивший пешехода при движении задним ходом, стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел 29 августа в переулке Мира в поселке Большое Исаково. 62-летний водитель грузовика КамАЗ во время движения задним ходом не обеспечил безопасность маневра, совершил наезд на 66-летнего пешехода, после чего врезался в припаркованную «Тойоту». В результате ДТП пешеходу был причинен тяжкий вред здоровью.

Водителю грозит до 2 лет лишения свободы.