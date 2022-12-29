В Калининградской области за сутки сбили трех пешеходов

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

За сутки в Калининградской области зарегистрировано три наезда на пешеходов. Об этом сообщает региональное управление МВД.

На улице Серебровской в Балтийске водитель «Хендая» при проезде пешеходного перехода сбил 62-летнюю женщину. В результате наезда пешеход получила травмы и была госпитализирована.

В поселке Долгоруково Багратионовского района пьяный водитель «Фольксвагена» сбил 39-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по зебре. В результате наезда пешеход госпитализирован.

На улице Киевской в Калининграде под колеса «Киа» попал 43-летний пешеход на пешеходном переходе. Мужчина получил телесные повреждения.