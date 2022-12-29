В полиции Калининграда рассказали, куда делся найденный клад серебряных римских монет

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В Калининграде продолжают обсуждать уникальный клад, который нашел на огороде житель одного из поселков Озерского района. Стало ясно и то, где сейчас находятся римские монеты.

Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе областного УМВД, сотрудники отдела полиции «направили данный материал вместе с монетами в региональное министерство культуры для оценки и дальнейшего принятия решения по данной находке».

- Гражданин был уведомлен о данном решении в установленные законом сроки, - отметили в полицейском ведомстве.

Напомним, по оценке экспертов, мужчине попалась целая россыпь серебряных римских денариев, предположительно I-III веков нашей эры. Возможно, там есть монеты, отчеканенные при императорах Августе, Нероне, Адриане, есть монеты с портретом Фаустины – дочери императора Антонина Пия.