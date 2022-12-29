Пассажиры поездов вывозят из Калининграда чемоданы янтарных сувениров

. Фото: Таможня Калининградской области

В 2022 году сотрудники таможенного поста ЖДПП «Нестеров» дважды обнаруживали у пассажиров поездов целые чемоданы с изделиями из янтаря, которые вывозились без декларирования. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

Так, калининградские таможенники обнаружили у одного из пассажиров поезда Калининград - Москва 438 предметов из янтаря или с его содержанием: иконы, браслеты, резинки для волос, карманные складные зеркала, четки, статуэтки, столовые приборы и другую сувенирную продукцию – всего 13,5 килограмма. Украшения были оценены в 439 тысяч рублей.

В поезде Калининград - Санкт-Петербург в двух чемоданах весом 10,5 килограмма и 40,6 килограмма, принадлежащих другому россиянину, был обнаружен аналогичный, не заявленный к таможенному контролю товар. Таможенники извлекли из багажа 4 килограмма обработанного янтаря различных фракций и 4919 сувенирных изделий из солнечного камня: фигурки в виде ангелов, котов и зайцев, шкатулки, бусы и автоматические ручки. Общая стоимость товара - 680 тысяч рублей.

По всем случаям были возбуждены административные дела.