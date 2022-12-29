В Калининграде разыскали пропавших девочек

В Калининграде завершены поиски четырех девочек, ушедших из дома накануне. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

28 декабря четыре сестры в возрасте от 7 до 15 лет ушли из дома и не вернулись.

Поиски детей велись непрерывно с того момента, как мама девочек заявила в полицию. Сотрудники уголовного розыска и инспекторы по делам несовершеннолетних проверяли места возможного местонахождения детей.

Сестры были обнаружены полицейскими в Калининграде. Выяснилось, что все это время девочки находились у подруги, проживающей на ул. Дзержинского.

Установлено, что никаких противоправных действий в отношении школьниц совершено не было. После проведения профилактической беседы они будут переданы родителям.