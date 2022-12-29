35-летний калининградец обокрал 47-летнюю возлюбленную

В полицию Калининграда обратилась расстроенная 47-летняя горожанка, которая рассказала о пропаже с карты 161 тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что накануне в гостях у потерпевшей находился 35-летний калининградец, с которым женщина на тот момент состояла в романтических отношениях. Полицейские выехали к подозреваемому и задержали его.

Мужчина свою вину отрицать не стал и пояснил, что после того, как хозяйка жилища отвлеклась, он взял ее телефон и со счета привязанной к нему кредитной карты перевел деньги на свою банковскую карту.

Ранее 5 раз судимый злоумышленник потратил деньги на покупку одежды и двух мопедов, которые он впоследствии перепродал. На него завели уголовное дело по статье «Кража».