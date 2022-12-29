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НовостиПроисшествия29 декабря 2022 12:14

Сбившая насмерть пешехода калининградка два года пряталась в Подмосковье

Женщину задержали, скоро ее этапируют в область
Виктор Сергеев

В декабре 2017 года в Зеленоградске сбили 88-летнюю женщину. Ветеран Великой Отечественной войны скончалась в больнице не приходя в сознание.

В 2020 году водитель, не дождавшись суда, покинула территорию региона и была объявлена в федеральный розыск. Разыскали ее спустя два года в Московской области, где она скрывалась под чужой личностью.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в настоящее водитель задержана и доставлена в изолятор временного содержания полиции по Сергиево-Посадскому городскому округу для дальнейшего этапирования на территорию Калининградской области.