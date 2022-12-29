Школы в 14 городах области получили новые автобусы

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Школы в 14 городах Калининградской области получили новые автобусы для перевозки учащихся. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства

«В 2022 году регион в общей сложности получил 38 новых школьных автобусов, еще 19 будет поставлено в область в январе 2023-го. Мы уже не первый год обновляем автопарк образовательных учреждений, в этом нам помогает правительство Российской Федерации. За последние пять лет мы заменили 700 автобусов. Это в первую очередь вопрос безопасности наших детей, - сказал губернатор Антон Алиханов. - Подвозом к школам пользуются более 16 тысяч детей из 20 муниципалитетов. Наша основная задача - полностью обновить автопарк, а не поддерживать его в нормативном состоянии. Техника есть техника, как бы за ней хорошо ни ухаживали».

Во всех муниципальных образованиях маршруты школьных автобусов разработаны и согласованы с ГИБДД. Транспорт оборудован тахографами и ГЛОНАСС.