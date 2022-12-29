Сверкающий и яркий: По Калининграду пустят новогодний трамвай

Фото: «Калининград-ГорТранс»

В Калининграде в канун Нового года появится новогодний трамвай: сверкающий, яркий и праздничный. Как сообщает «Калининград-ГорТранс», он будет курсировать по городу с 30 декабря 2022 по 08 января 2023 года на маршруте №5 и №3.

Отмечается, что 30,31 декабря и 01 января в этом трамвае будет проходить новогодняя акция «Счастливый билетик».

«Каждого 100 пассажира-обладателя билета, полученного непосредственно в «Новогоднем трамвае», будет ждать приятный сюрприз», - отметили в предприятии «Калининград-ГорТранс».