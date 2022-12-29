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НовостиОбщество29 декабря 2022 15:19

В Калининградской области за 2022 год зафиксировали шесть водяных смерчей

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Группа Погода и метеоявления в Калининградской области

В Калининградской области в 2022 году было несколько видов опасных для человека атмосферных явлений. Они были связаны с движением больших масс воздуха под кучево-дождевыми облаками, нередко с грозовой активностью.

Как сообщается в группе «Погода и метеоявления в Калининградской области», за год было зафиксировано по меньшей мере шесть случаев смерчей.

Их видели: 10 июля вблизи Балтийска, 30 августа на Куршской косе, в тот же день близ Балтийска, 17 сентября вблизи поселка Донское Зеленоградского района и вблизи Янтарного, 30 сентября вблизи Балтийска.

Кроме того, было зафиксировано семь случаев крупного града.