Вертолетчики Балтфлота уничтожили субмарину словного противника

Для поиска вражеской подлодки были направлены вертолеты Ка-27 и Ка-27М. Фото: пресс-служба Западного военного округа.

На Балтийском флоте прошли очередные учения. На этот раз экипажи палубных вертолетов морской авиации отработали поиск, идентификацию и уничтожение подводных целей с применением различных комплексов вооружения.

- По замыслу учения, в зону ответственности БФ вошла подводная лодка условного противника с задачей провести торпедную атаку по отряду боевых кораблей флота, - рассказали в пресс-службе Западного военного округа. - Для обнаружения и последующего уничтожения цели в указанный квадрат были направлены вертолеты Ка-27 и Ка-27М. Полеты выполнялись по установленному маршруту над морским полигоном. Перед взлетом была проведена проверка готовности инженерно-технического персонала, наземных служб и специалистов к обеспечению задач летной подготовки.