Калининградские бизнесмены получили льготные кредиты

Сегодня, 29 декабря наблюдательным советом центра «Мой бизнес» Калининградской области были одобрены займы для участников региональной программы льготного финансирования. Суммы в размере от 5,7 млн. до 300 млн. рублей сроком на 7 лет под 2 % годовых получат 42 бизнес-проекта.

Напомним, программа с бюджетом 5,8 млрд. рублей начала действовать с ноября. Основную часть денежных средств – 5,5 млрд. рублей регион получил по решению Президента России, принятому во время посещения Владимиром Путиным нашей области в сентябре. Одно из ключевых требований при отборе заявок на участие в программе - создание новых рабочих мест. Приветствуются проекты в сфере транспорта и логистики.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, 3 заявителя планируют направить средства льготного займа на покупку грузовых судов для работы на морских маршрутах между Калининградской областью и «большой» Россией. Всего же по ходу первой заявочной кампании на соискание льготных займов поступило уже около сотни заявок на 8,15 млрд. рублей.